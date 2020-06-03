Получить бесплатную дистанционную консультацию нотариуса можно в июне. Акция Белорусской нотариальной палаты действует по всей стране.

Белорусские нотариусы в июне будут консультировать граждан в удаленном формате. Обратиться к специалистам можно по телефону или с использованием средств видеосвязи (мессенджеров skype, viber и т.д.). Акция проводится для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией и соблюдения рекомендаций по физическому дистанцированию. В Мозыре к ней подключилась нотариальная контора №2. График консультаций – на вашем экране. Найти все актуальные контактные телефона, логины в мессенджерах и графики приема можно на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».