С благодарностью медикам. Более 6-ти сотен защитных комбинезонов передано во вторую поликлинику

С благодарностью медикам. События последних недель показали, сколько вокруг нас неравнодушных людей. Помощь медицинскому сообществу продолжает приходить с самых разных сторон. Сегодня более 6-ти сотен защитных комбинезонов передано во вторую поликлинику.

Беспрецедентная волна поддержки друг друга в белорусском обществе не собирается идти на спад. Служебный автомобиль Мозырского райжилкомхоза сегодня привез в поликлинику №2 актуальный груз: более шести сотен специальных защитных комбинезонов были закуплены на средства предприятия ЖКХ и при поддержке депутатского корпуса.

Помощь медработники приняли с радостью и благодарностью. В разговорах признаются: в начале эпидемии было очень тяжело, но, благодаря всеобщей поддержке, работать уже легче.

И в это же время, приятная новость! Эпидемиологическая ситуация в Мозыре позволяет некоторым медучреждениям вернутся к обычному режиму работы. Так, онкодиспансер, где лечились пациенты с COVID-19, уже с понедельника сможет принимать больных профильного направления.

Система здравоохранения, в общем, продолжит работать в режиме повышенной готовности. Так будет, пока в стране не выздоровеет последний пациент с COVID-19. И до этого времени, неравнодушные люди продолжат помогать и медикам, и друг другу.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ