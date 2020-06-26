Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин провел прием граждан

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин в Мозыре не впервые. В его компетенции вопросы научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Сразу несколько проблемных вопросов высокопоставленному чиновнику задали представители Мозырского педагогического университета. Александр Шумилин отметил, что развитие науки, в том числе педагогической науки и образовательных технологий в регионах, будут способствовать скорейшему социально-экономическому развитию. Определенная поддержка в дальнейшем будет рассмотрена. Наука и технологии – это мощные двигатели экономики. Александр Геннадьевич в целом высоко оценил значимость научной деятельности в развитии страны. Знания – это действительно большая сила. Но не сама по себе. Александр Шумилин высказал мнение о необходимости структур-посредников между учеными и реальным сектором экономики. Зарабатывать на знаниях весьма перспективно и достаточно прибыльно.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ