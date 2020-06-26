Заседание исполнительного комитета

Очередное заседание районного исполнительного комитета началось с приятных моментов. Военному комиссару Мозырского, Ельского и Наровлянского районов Андрею Аршинову и начальнику группы территориальной обороны Мозырского района Игорю Чайко вручили грамоты военного комиссара Гомельской области. В вопросах территориальной обороны по итогам года район занял первое место. Это было бы невозможно без местных органов власти. Поэтому юбилейными медалями наградили руководство Мозырского райисполкома: председателя Елену Павлечко, ее заместителя Феликса Галюка и управделами Александра Чигера.