Реконструкция Центра детского творчества на завершающем этапе

В Мозыре ведутся масштабные ремонтные работы. Ремонтируются и расширяются дороги, обновляются фасады зданий. На ул. Ленинской прямо напротив друг друга идет ремонт двух интересных объектов. В завершающей стадии капремонт Мозырского драмтеатра, активно идет реконструкция Центра детского творчества. В одном из старейших зданий Мозыря побывала наша съемочная группа.

Мозырский Центр творчества детей и молодежи на Ленинской закрылся много лет назад. Согласно паспорта объекта, начало работ по реконструкции было положено еще 2012 году. В 2020 в рамках благоустройства города, ремонтные работы возобновили. Контроль за их исполнение ведется на каждом этапе, ведь здание принадлежит к историко-культурным ценностям. Оно было построено в 1901 году, и, даже не смотря на более чем столетнюю историю, и сегодня радует глаз уникальной архитектурой. И хотя внешне здание практически не меняется, обновление идет глобальное. С куратором от Министерства культуры согласовывается каждая мелочь. Ценность представляет каждый кирпич. Внутри же старая кладка соседствует с новыми блочными стенами. Сохранив историческую уникальность здание обновят по максимуму. Окончание работ запланировано на ноябрь этого года.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ