Увеличилось количество случаев производственного травматизма

37-летний мозырский строитель погиб во время рабочей смены. Он упал со строительных лесов, с высоты 18 метров, и получил травмы, несовместимые с жизнью. Казалось бы, трагедии многому учат, но не в случае отдельных профильных организаций. Наша съемочная группа побывала на стройплощадках вместе с представителями Департамента охраны труда и прокуратуры.

Строительные леса возле швейной фабрики «Надэкс» сегодня пустуют. Работы по утеплению фасада приостановлены до момента, когда станет точно известно, кто виноват в гибели рабочего. Трагический инцидент здесь произошел 10 июня. 37-летний каменщик переходил по незакрепленному и не огражденному мостику и сорвался вниз с 18-метровой высоты. По следам трагедии направляемся на стройплощадки города. У отдела образования – по-летнему жарко и, как оказалось, довольно опасно – для рабочих производственного кооператива «Мозырьстрой». Высота ремонтируемого здания ниже, чем швейной фабрики. Но конструкция аналогичных лесов у проверяющих вызвала много вопросов. Между мостиками зияют дыры разных размеров, сами леса закреплены посредством странных подручных конструкций. Первые попавшиеся под руку материалы используются и в качестве подпорок. Ощущение дежавю возникает и при переезде к реконструируемому зданию Центра детского творчества. С той лишь разницей, что здесь на лесах – много работников.

Любая стройплощадка – объект, который требует постоянного внимания. У всё того же отдела образования открыто лежит кабель. А ведь всего пару недель назад в районе был зарегистрирован другой смертельный случай: мужчина при выполнении сварочных работ погиб от удара током. Производственный травматизм – на особом контроле. Чаще всего трагедии на рабочем месте происходят по одним и тем же причинам вне зависимости от сферы – это халатность нанимателя, нарушение техники безопасности самим рабочим. За нарушения, выявленные во время нынешнего рейда, руководство предприятия, скорее всего, привлекут к административной ответственности. Каждый смертельный случай – повод для привлечения следственной группы и, зачастую, заканчивается уголовным делом. Но, как справедливо заметил Алексей Павлович, ничто так не отрезвляет, как слезы матери или жены над телом погибшего.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ