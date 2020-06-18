Овраги Мозыря – несанкционированные свалки. Рейд

Мозырь – город с уникальным ландшафтом. Однако зачастую овраги превращаются в несанкционированные свалки. В рейде с представителями МЧС и сотрудниками санстанции побывала съемочная группа «Телеканала «Мозырь».

Готовый пейзаж для картины художника. 50 оттенков зеленого. Живописный овраг, вершину которого украшают березы. А вот другая картина, которая вызывает далеко не лиричные чувства. Овраг, утопающий в мусоре. Стройматериалы, пластик, бытовые отходы, всего и не перечесть. И это дело рук человека, не одного, а многих и на протяжении долгих лет. Несанкционированные свалки – это экологическая боль и действительно проблема. Хаотичные помойки располагаются вблизи гаражных кооперативов и рядом с частным сектором, жители которого не особо заморачиваются с утилизацией своих отходов. Причем, многие свалки находятся в государственном ландшафтном заказнике «Мозырские яры», то есть в уникальной заповедной зоне. Периодически мусор засыпают, в рамках противоэрозийных мероприятий по укреплению оврагов, однако он появляется вновь. По проблемным местам регулярно проводятся рейды, но виновного найти невозможно. Поймать за руку выбрасывающего мусор не представляется возможным, это нужно круглосуточно дежурить. Многие овраги не за кем не закреплены, предъявить требования просто не к кому. Некоторые гаражные кооперативы игнорируют рекомендации – не устанавливают контейнеры. Поэтому прилегающие овраги превращаются в свалку и одновременно общественный туалет под открытым небом.

Мозырь – чистый и ухоженный город, но только на первый взгляд. Так сказать, жених в парадном костюме, но с грязными пятками. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это не банальное выражение, а корень проблемы. Уборка мусора – это всего лишь периодическое снятие симптомов, болезнь остается.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ