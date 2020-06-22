Суббота, 20 июня, едва не закончилась трагически для одного из мозырян. Мужчина рыбачил с берега неподалеку от спасательной станции. В это время на дежурстве находились водолазы Андрей Емельяненко и Денис Плевако. Внезапно на водной глади они заметили тонущего человека.
Так, снасти могли стоить человеческой жизни. Мужчина не рассчитал силы и не учел того, что течение в этом месте довольно сильное. Отдышавшись и придя в себя после происшествия, он искренне благодарил своих спасителей. В свою очередь спасатели обращаются ко всем мозырянам и призывают к бдительности на воде.
Купальный сезон открыт. Спасатели надеются, что вместе с ним не откроется счет погибших на воде. Именно эта история – со счастливым концом. К сожалению, так бывает далеко не всегда.
Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ
Поплавок или жизнь… Спасение снастей мозырскому рыбаку едва не стоило жизни
Суббота, 20 июня, едва не закончилась трагически для одного из мозырян. Мужчина рыбачил с берега неподалеку от спасательной станции. В это время на дежурстве находились водолазы Андрей Емельяненко и Денис Плевако. Внезапно на водной глади они заметили тонущего человека.