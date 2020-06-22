Поплавок или жизнь… Спасение снастей мозырскому рыбаку едва не стоило жизни

Суббота, 20 июня, едва не закончилась трагически для одного из мозырян. Мужчина рыбачил с берега неподалеку от спасательной станции. В это время на дежурстве находились водолазы Андрей Емельяненко и Денис Плевако. Внезапно на водной глади они заметили тонущего человека.

Так, снасти могли стоить человеческой жизни. Мужчина не рассчитал силы и не учел того, что течение в этом месте довольно сильное. Отдышавшись и придя в себя после происшествия, он искренне благодарил своих спасителей. В свою очередь спасатели обращаются ко всем мозырянам и призывают к бдительности на воде.

Купальный сезон открыт. Спасатели надеются, что вместе с ним не откроется счет погибших на воде. Именно эта история – со счастливым концом. К сожалению, так бывает далеко не всегда.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ