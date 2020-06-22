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Рубрика: Новости

Открытый фестиваль силового экстрима и фитнеса пройдет в лесопарке «Молодежный»

22 июня 2020, 18:51

Совет коллектива физической культуры и Совет молодых работников ОАО «Мозырский НПЗ» бросают вызов спортивному сообществу! Открытый фестиваль силового экстрима и фитнеса пройдет на свежем воздухе, и стать его участником может каждый!
11 июля в лесопарке «Молодежный» будут соревноваться самые брутальные мужчины и самые спортивные девушки. Состязания командые: состав 5 человек. Заявки на участие можно подать до 7 июля на эл.почту [email protected]

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