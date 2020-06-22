В Гомельской области ставки единого налога для ИП и физлиц уменьшены вдвое

В Гомельской области ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц уменьшены в два раза. Соответствующее решение областного Совета депутатов №183 от 10 июня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Решение «Об уменьшении ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» принято на основании указа «О поддержке экономики». Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые являются плательщиками единого налога, уменьшены в два раза ставки единого налога, подлежащие применению в течение III квартала этого года. Определение ИП в III квартале 40-кратной суммы единого налога производится исходя из размера применяемых ставок единого налога без учета снижения ставок, предусмотренного решением №183. Решение вступает в силу после официального опубликования