В выходные заработал трамвайный переезд на пересечении улиц Мира – Пролетарская – Нефтестроителей

Две недели в объезд шел и общественный транспорт, и служебный, и личный. Для того, чтобы попасть от 16 этажки на автовокзал или обратно – крюк через Шоссейную. Трамвайный переезд, между собой водители трамваев его называют «Молодежный» на пересечении улиц Мира – Пролетарская – Нефтестроителей был закрыт на ремонт. Причем ремонтные работы велись капитальные.

Исправно и по расписанию во время ремонта ходили только трамваи. Стоит отметить, что все ремонтные работы и были затеяны для того, чтобы в дальнейшем этот вид транспорта работал бесперебойно. Были во время ремонта и свои нюансы.

Следующий на очереди в список ремонтных работ – переезд в торговом центре. Здесь снимать рельсово-шпальные решетки не будут, просто заменят асфальт. Так что автомобилистам трамвайные пути пересекать будет легко.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ