Как построить квартиру с господдержкой? Сколько мозырян ждут своей очереди на строительство жилья? И могут ли молодые семьи без детей рассчитывать на помощь государства? Ответы на эти и другие вопросы в нашем следующем сюжете.

Строительство жилья в Мозыре продолжается. И спрос на него не становится меньше. По состоянию на 1 мая 2020 года в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Мозырском райисполкоме состоит 7715 семей. Из них 245 – многодетные. Именно многодетным, семьям, где есть дети-инвалиды, сиротам и военнослужащим с выслугой лет более 5-ти в первую очередь предложат строительство с господдержкой.

Сегодня заканчивается формирование двух домов с господдержкой. Это 88-квартирный панельный дом на Советской и дом по ул. Мира возле горбольницы. Еще один вариант улучшения своих жилищных условий – арендное жилье. Плата за аренду зависит от базовой, коэффициента благоустроенности, месторасположения и площади жилья. На сегодняшний день в Мозыре она составляет 3 рубля 24 копейки за один квадратный метр. Для молодых специалистов силовых структур применяется понижающий коэффициент. Меньше платить за аренду придется и в сельской местности. Отслеживать объявления о сдаче жилья в аренду нужно самому. На сайте райисполкома или в местной газете. Специалисты рекомендуют так же внимательно отнестись к срокам приема заявлений, указанным в информации. При рассмотрении заявлений предпочтение отдадут нуждающимся, которые раньше встали на учет. И при соблюдении норматива жилой площади в арендной квартире, семью снимут с очереди нуждающихся.

В Мозыре уже построено 6 арендных домов. Их строительство продолжается. Жилье есть и на вторичном рынке. Заявить о своем желании взять жилье в аренду могут и люди, не состоящие на учете. Заявление рассмотрят при отсутствии желающих-очередников.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ