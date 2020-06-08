Сделай сэлфи с вышиванкой и выиграй фотоаппарат мгновенной печати! Традиционный летний конкурс объявил БРСМ

Перед Днем Независимости, который празднуется 3 июля, Белорусский республиканский союз молодежи объявил о старте конкурса «Сэлфi фота з вышыванкай». Конкурсные работы могут быть поданы в двух категориях: первая — селфи-фото (в этой категории участвуют фотографии, опубликованные до 14 июня (включительно) в пользовательской сети «Инстаграм» с указанием всех хэштегов: #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки. После размещения фото, ссылку необходимо прислать на электронный адрес Мозырского районного комитета БРСМ ([email protected]), профиль участника должен быть открыт. Вторая категория – традиционное фото по темам: «Фота малыша ў вышыванцы», «Фота закаханых ў вышыванцы», «Мая сям’я ў вышыванцы», «Моладзь у вышыванцы», «Вышыванка ў іншых краінах». Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 до 31 года. Итоги конкурса будут подведены 30 июня. Авторов работ, занявших призовые места, наградят дипломами и ценными призами.