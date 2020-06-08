Подробности аварии на площади Горького

В Мозырском отделе следственного комитета прокомментировали дорожное происшествие, которое произошло 5 июня на площади Горького около 16.00. Напомним, МАЗ спускался с Комсомольской. Внезапно машину понесло. Во время движения водителю стало плохо. На скорости самосвал бесконтрольно стал катиться с горы и врезался в припаркованный микроавтобус. От сильного удара «Мерседес» отбросило во внутренний двор 25 дома по Комсомольской. Через этот же двор проехал и неуправляемый МАЗ, снося по пути ограждения и бордюры. По счастливой случайности в это время на тротуаре не было пешеходов. Повезло, что большегруз не выехал и на проезжую часть. Очевидцы сразу же вызвали скорую и ГАИ. Первая скорая приехала через считанные минуты, в это время помощь оказывали врачи из поликлиники. После вызвали реанимационную бригаду. Медики около часа боролись за жизнь водителя, но, к сожалению, спасти его не удалось. Предварительный диагноз – острая недостаточность кровообращения. СК сообщил, что за рулем Маза был водитель «Мозырьпромстроя», 1974 года рождения.