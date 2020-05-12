Заключительный этап республиканской олимпиады по иностранным языкам проходит в Мозыре. Всего великолепное знание иностранного английского, немецкого, французского, испанского и китайского продемонстрируют 62 старшеклассника со всей страны.

Социальная дистанция, обязательные маски и твердая уверенность в своих знаниях. В Мозыре собрались участники заключительного этапа республиканской олимпиады по иностранным языкам. 62 старшеклассника в течение двух дней продемонстрируют свои знания английского, немецкого, французского, испанского и китайского. Количество юных языковедов на нынешней олимпиаде меньше обычного: сказалась эпидемиологическая обстановка.

На позитивный лад настроены и сами герои дня: они уже прошли большой путь – от внутреннего школьного соревнования до республиканского финала. У каждого за спиной – огромное количество часов подготовки и победы на предыдущих этапах.

Не секрет, что для одиннадцатиклассников победа в республиканской олимпиаде – ключ к поступлению в престижный вуз. Однако это не единственное, что может дать соревнование его участникам. Как и любой интеллектуальный форум, олимпиада – это новые друзья, позитивное общение, обмен опытом и знаниями, это знакомство с Полесьем, его людьми, историей и традициями.

Для нынешних гостей Мозырщины – это последнее школьное соревнование. Через несколько месяцев они уже станут студентами. Имена тех, для кого вступительная кампания пройдет гораздо легче, станут известны в четверг.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ