Комитет территориального управления микрорайона «Заречный» стал третьим в ежегодном областном конкурсе в номинации «Лучший коллегиальный орган территориального общественного самоуправления. Как изменился Пхов за последние годы?

Весна на улицах «Заречного» пахнет сиренью и свежей зеленью, от реки тянет прохладой. За рекой, на левом берегу Припяти, живет около 5 тысяч мозырян. На протяжении последних лет отдаленный городской микрорайон значительно преобразился. Некогда заброшенная парковая зона сегодня благоустроена и внешне практически не уступает городскому парку. Изменились и многие дворовые территории. В итоге ежегодный областной конкурс среди городских, поселковых, сельских Советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления принес микрорайону «Заречный» диплом 3 степени. Василий Пархоменко работает председателем с 2002 года, говорит, что помощь в благоустройстве оказывали практически все, кто живёт и работает на Пхове. Вот эти деревянные скульптуры появились в парке буквально на прошлой неделе. Героев сказки «О рыбаке и рыбке» микрорайону подарил Мозырский лесхоз. Добавили в этом году и других малых архитектурных форм. По вечерам здесь немало молодых мам с детьми. Но могло быть и больше. По мнению Василия Пархоменко, глотком свежего воздуха для Пхова может стать новостройка. В перспективе новый дом может появиться прямо рядом со школой. Неподалеку есть так же сад и поликлиника.

Кстати, сам Василий Пархоменко живет в пятом микрорайоне, но Пхов уже давно считает родным. Поддерживает и развивает все инициативы, связанные с благоустройством района. А фразу «Станцию Мозырь и Пхов не предлагать», которую когда-то часто писали в объявлениях о покупке жилья, уже давно считает неуместной по отношению к микрорайону за рекой.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ