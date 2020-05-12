Нефтеперерабатывающий завод подарил эпидемиологам большую мощную установку. С помощью нового генератора холодного тумана теперь обрабатывается спецтранспорт

Работники санитарно-эпидемиологической службы продолжают находиться на передовой борьбы с коронавирусом. Как и медикам, им помогают предприятия района.

Главные тренды сезона – безопасность, социальная дистанция и дезинфекция. А еще – повсеместная помощь, оказываемая работникам медицинских структур. Совместив одно с другим, Мозырский нефтеперерабатывающий завод подарил местным эпидемиологам большую мощную установку. С помощью нового генератора холодного тумана теперь обрабатывается спецтранспорт. И это – не единственный добрый шаг мозырян.

Обезопасить себя и окружающих, чтобы быстрее остановить эпидемию COVID-19 стараются все вместе и каждый по отдельности. В это же время медики делают максимум возможного для тех, кто не избежал заражения. И в этом вопросе тоже не обошлось без поддержки работников крупного районного предприятия.

А еще эпидемиологи признаются, вместе с материальной поддержкой остро ощущается и моральная: каждое доброе слово, каждый добрый поступок и жест мозырян – настоящий эликсир для тех, кто сегодня трудится в круглосуточном режиме.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ