«Я б в спасатели пошел» – онлайн конкурс от МЧС

В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» Мозырское районное подразделение МЧС совместно с комбинатом противопожарных работ и районным комитетом «БРСМ» проводит конкурс под названием «Я б в спасатели пошел». Организаторы предлагают принять участие семьям с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в двух номинациях – «Детский костюм спасателей» и «Детская техника спасателей». По условиям конкурса, родители вместе с детьми изготавливают из подручных средств костюм спасателя. Также есть возможность проявить творческие способности в изобретении пожарного автомобиля, в который предлагается переоборудовать детскую коляску, трехколесный велосипед или детский автомобиль. Конкурс проводится в онлайн-режиме, поэтому для участия необходимо подготовить фото или видеопрезентацию и направить на суд жюри в Мозырское районное подразделение МЧС до 20 мая. Победители первого этапа представят наш регион на областном конкурсе, результаты которого будут подведены в конце мая и объявлены 1 июня в День защиты детей.