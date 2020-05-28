Внимание, розыск! Калинковичским РОВД разыскивается мужчина, сбежавший из больницы с диагнозом «пневмония»

Милиция города Калинковичи разыскивает жителя одной из местных деревень. 63-летний Николай Иванович Захаренко утром 17 мая самовольно покинул терапевтическое отделение центральной районной больницы, где находился на излечении с диагнозом «пневмония». Приметы разыскиваемого: на вид 60-65 лет, рост около 160-165 см, волос короткий седой, усы седые. Был одет: пиджак темного цвета, брюки светло-серого цвета, рубашка в клетку черно-синего цвета, кроссовки темного цвета. Особые приметы: прихрамывает на левую ногу, на левой ноге ниже колена имеется экзема. При себе имел пакет зеленого цвета с нижним бельем, столовыми принадлежностями и паспортом на свое имя.

Если вам известно местонахождение пропавшего, просьба немедленно сообщить по телефонам: 8-033-683-32-92 или по номеру «102».