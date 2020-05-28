Информация Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

3 июня 2020 года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проведет Олег Сергеевич Сосновец– директор филиала № 317 ОАО «АСБ Беларусбанк», депутат Гомельского областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва, депутат Мозырского районного Совета депутатов. Время приема с 11.00 до 13.00 часов. Предварительная запись по телефону 25-37-17 с 9.00 до 11.00.