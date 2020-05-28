Профессиональный праздник сегодня отмечают пограничники Мозырского погранотряда и всей страны

Круглосуточно на страже рубежей Отечества. 28 мая профессиональный праздник отмечают пограничники всей страны, и среди них — военнослужащие Мозырского пограничного отряда. Под охраной мозырян находится 370 километров государственной границы: это территории Лельчицкого, Ельского и Наровлянского районов. Среди важнейших задач ведомства — пресечение попыток контрабанды и незаконного пересечения границы. Массовых торжественных мероприятий в нынешнем году не будет, в связи с эпидемиологической ситуацией. Поздравления по случаю профессионального праздника пограничники принимают в дистанционном режиме. Многие в этот день находятся на боевом посту.