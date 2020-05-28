На асфальтобетонном заводе в Мозырском районе от удара током погиб рабочий

На асфальтобетонном заводе в Мозырском районе 26 мая 52-летний электрогазосварщик погиб от удара током. Трагедия произошла около 11 часов. Рабочий подготавливал сварочный аппарат для работы. Во время подключения его к сети мужчину ударило током. Он скончался на месте, сообщает СК. На месте происшествия работали следователи, изучается документация по охране труда и технике безопасности, выясняются все обстоятельства случившегося. Предварительная причина смерти — остановка сердца в результате поражения электрическим током.