Вливайся в ряды лицеистов! Подать документы в Мозырский государственный областной лицей можно с 12 по 15 июня

В Мозырском государственном областном лицее определен порядок конкурсного набора учащихся в 10 класс. Подача документов будет проходить с 12 по 15 июня, вступительные испытания – с 16 по 22 июня. Мозырский областной лицей дает возможность изучать на повышенном уровне русский и иностранный языки, обществоведение и иностранный язык, физику и математику, химию и математику, химию и биологию, а также математику и иностранный язык.