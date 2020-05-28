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Рубрика: Новости

Вливайся в ряды лицеистов! Подать документы в Мозырский государственный областной лицей можно с 12 по 15 июня

28 мая 2020, 20:35

В Мозырском государственном областном лицее определен порядок конкурсного набора учащихся в 10 класс. Подача документов будет проходить с 12 по 15 июня, вступительные испытания – с 16 по 22 июня. Мозырский областной лицей дает возможность изучать на повышенном уровне русский и иностранный языки, обществоведение и иностранный язык, физику и математику, химию и математику, химию и биологию, а также математику и иностранный язык.

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