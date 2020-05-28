В Мозырском районе, единственном в Гомельской области, продолжает действовать запрет на посещение лесов

Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 16 районах Беларуси. В данный момент запрет действует на территории 15 районов Минской области и в одном Гомельской – Мозырском. Посещать леса нельзя с 25 мая. «На данный момент практически везде установился первый-второй класс пожарной опасности, лишь в отдельных регионах – третий. Пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась», — так ситуацию описали в Министерстве лесного хозяйства. Напомним, ограничения начали вводить в стране в середине марта текущего года – на фоне сухой погоды и отсутствия осадков. Всего с начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло 737 случаев возгорания. Общая площадь пожаров составила более 6,3 тысячи гектаров. Отслеживать, леса в каких районах попали под запрет, можно с помощью интерактивной карты запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза. Информация обновляется в течение всего дня.