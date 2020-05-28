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Рубрика: Новости

Продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива ограничат в Мозыре. Это связано с проведением значимых школьных мероприятий

28 мая 2020, 20:34

Традиционные ограничения на продажу спиртных напитков будут действовать в Мозыре и Мозырском районе. Согласно решения райисполкома, профилактические меры принимаются в дни проведения значимых школьных мероприятий — праздника последнего звонка, торжественного вручения аттестата, Дня знаний. Таким образом, нельзя приобрести алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво в торговых объектах Мозырщины с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая, с 8.00 10 июня по 8.00 11 июня и с 8.00 1 сентября по 8.00 2 сентября этого года.

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