Продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива ограничат в Мозыре. Это связано с проведением значимых школьных мероприятий

Традиционные ограничения на продажу спиртных напитков будут действовать в Мозыре и Мозырском районе. Согласно решения райисполкома, профилактические меры принимаются в дни проведения значимых школьных мероприятий — праздника последнего звонка, торжественного вручения аттестата, Дня знаний. Таким образом, нельзя приобрести алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво в торговых объектах Мозырщины с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая, с 8.00 10 июня по 8.00 11 июня и с 8.00 1 сентября по 8.00 2 сентября этого года.