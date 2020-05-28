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Рубрика: Новости

Телепоздравления, напутствия и самые искрение пожелания. Мозырские педагоги обратились к своим любимым ученикам

28 мая 2020, 20:37

Подходит к концу учебный год. Пандемия коронавируса внесла коррективы в учебный процесс. И дело не только в посещаемости школ. Праздник последнего звонка тоже будет не таким массовым и красивым, как обычно. Мозырские педагоги решили восполнить пробел и обратились к своим любимым ученикам и, в том числе, выпускникам, посредством телевизионной камеры. Поздравления, напутствия и самые искрение пожелания…

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