Переобучение безработных

Если вы не можете найти работу по своей специальности, желаете получить новую, востребованную на рынке труда, вам помогут в Управлении по труду, занятости и соцзащите Мозырского райисполкома. За прошлый год профориентационные услуги получили 665 человек, из них половина – те, кому не было 18.

Александр Шабуневич за свои 29 лет сменил не одну профессию и не один город. Был промоутером и курьером в российской столице. Сейчас снова в Мозыре. Александр овладевает новой специальностью, кстати, востребованной на рынке труда – водитель погрузчика. Помочь найти работу по специальности, а если таковой нет, то помочь ее обрести. Задачи Управления по труду, занятости и соцзащите. Гомельский областной центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов отрасли, в Мозыре есть классы этого учреждения – одна из площадок профориентационной деятельности. Подготовка и переподготовка кадров идет на базе учебных заведений Мозыря и Калинковичей: лицей геологии, педуниверситета. Обучение ведется по таким специальностям, которые будут востребованы на рынке труда. К примеру, рабочий по комплексному ремонту зданий и сооружений, за этой официальной формулировкой скрывается народное «мастер на все руки»: это и электрик, и сантехник, и штукатур-маляр, и даже уборщик. Такой специалист точно без работы не останется. В Управлении по труду постоянно мониторят рынок вакансий, чтобы после обучения специалист был трудоустроен. Кстати, больше половины тех, кто хочет получить профессиональное обучение, это подростки, которые после школы не поступили в учебные учреждения. И чтобы не терять год, они решили приобрести специальность. В этом году для таких ребят тоже будут организованы курсы. К примеру, можно будет отучиться на повара, парикмахера, мастера по маникюру и педикюру.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ