В Мозырском районе снят запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов был введен в Мозырском районе в начале апреля. Такое решение принял Мозырский райисполком из-за погодных условий: сухой, ветреной погоды. В конце прошлой недели запрет сняли. Погода была дождливая, земля промокла. Напомним, решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся для обеспечения сохранности лесного фонда. За нарушение предусмотрена ответственность. Это может быть предупреждение или штраф до 25 базовых величин. Если же в результате пострадает лес или торфяник, сумма штрафа может возрасти вдвое. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов размещена на сайте Министерства лесного хозяйства размещена. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.