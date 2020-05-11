Среди причин различных чрезвычайных происшествий значится и такая, как детская шалость с огнем. Спасатели отмечают, что несмотря на снижение количества пожаров с участием детей, проблематика вышеуказанных происшествий все же остается. С 11 мая по 1 июня в Мозыре пройдет республиканская акция «Не оставляйте детей одних!»

С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности, с 11 мая по 1 июня в Мозыре пройдет республиканская акция «Не оставляйте детей одних!». В рамках профилактических мероприятий, посвященных Международным дням семьи и защиты детей, спасатели напомнят родителям о важности обучения детей правилам безопасности с помощью сети интернет и других средств массовой информации. Не останутся без внимания молодые и многодетные мамы и папы, а также семьи в социально опасном положении, которые примут участие в акции «На связи спасатели» через общение по телефону. Еще одним новшеством станет проведение видеоуроков безопасности в онлайн-режиме с помощью интернет-мессенджеров (Skype, Viber, WhatsApp).