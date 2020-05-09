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Рубрика: Новости

В Мозыре прошел митинг, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

9 мая 2020, 19:31

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