Представители Совхоз-комбината «Заря» побывали в гостях у участников войны

Завтра страна отметит один из самых значимых праздников – День Победы. В канун 9 мая предприятия и организации поздравляют ветеранов. Представители Совхоз-комбината «Заря» сегодня побывали в гостях сразу у нескольких участников войны.

Адреса «своих» ветеранов в «Заре» знают наизусть. Представители коллектива бывают в гостях регулярно. В этом году как всегда приехали не с пустыми руками. Цветы, конверт и гостинцы к праздничному столу. Федор Григорьевич Жудро встречал дорогих гостей на пороге дома в деревне Митьки. Федор Григорьевич родился в 1927 году. На службу был призван 5 декабря 1944 года. Затем учился в школе снайперов, а присягу принял в феврале 45-го. Хлебнуть все горести войны пришлось будучи совсем юным мальчишкой. Победу встретил в Слуцке, дальнейшая воинская служба проходила в Польше.

Из деревни Митьки представители «Зари» направляются в Боков. Ул. Мельниченко, дом ветерана войны Михаила Мельниченко. И это совсем не совпадение. Улицу назвали в честь сына Михаила Ефимовича, который геройски погиб в Афганистане. Жизнь Мельниченко старшего тоже может послужить материалом для повести военных лет. Был призван в декабре 44. Победу встретил в Кёнигсберге. Спустя 75 лет в адрес солдат Победы снова звучат слова поздравлений. Под опекой «Зари» сегодня 10 свидетелей тех страшных событий. Это и ветераны, и семьи погибших, и малолетние узники концлагерей. В канун праздника 9 мая без внимания не останется никто. В этот день на подворьях ветеранов традиционно много гостей. Поздравления от предприятий, сельских советов. Узнаваемые мелодии и искрение слова благодарности за мирное небо и кровью добытую Победу.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ