Школы – медикам. 60 новых защитных костюмов медперсоналу поликлиники №2 передал отдел образования

Марафон поддержки медиков Мозыря продолжается. 60 новых защитных костюмов врачам поликлиники №2 передал отдел образования.

Мозыряне продолжают объединяться в едином порыве помочь и поддержать. На смену панике, вызванной распространением COVID-19, все чаще приходит желание сделать что-то хорошее и полезное. Директорский корпус школ района и профсоюз системы образования закупил и передал медработникам поликлиники №2 новые защитные костюмы. В пакетах с логотипом мозырской швейной фабрики «Надэкс» – тот самый ценный груз: защитные костюмы помогут обезопасить не один десяток сотрудников. Моральную поддержку окажут творческие работы талантливых школьников. Их тоже передали врачам. В борьбу с распространением COVID-19 с каждым включается все большее количество жителей района. В силу своих возможностей мозыряне приближают конец пандемии. И взаимная помощь становится для кого-то даже новой, но очень хорошей привычкой.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ