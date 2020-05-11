Мозыряне отпраздновали 75- летие Великой Победы. Торжественный митинг прошел на Кургане Славы, вечером на площади гости праздника ностальгировали под песни военных лет, завершилось все мирными залпами салюта.

Мирное небо особо трепетно ценит тот, кто видел войну, а еще тот, кто помнит. Поколение победителей свято чтит выстраданную, оплаченную миллионами человеческих жизней, разрушенными городами и спаленными деревнями и вместе с тем Великую Победу, которой в этом году исполнилось 75 лет. Торжественный митинг, который прошел возле главного военного памятника Мозыря – на Кургане Славы, собрал десятки мозырян.

Преемственность. Торжественный митинг объединяет разные поколения. В этом и есть предназначение памятных мероприятий. Не забывать, более того, чтить и уважать Великий подвиг тех, кого становится все меньше – живых участников самой кровопролитной за всю историю человечества войны. Торжественный митинг по случаю Дня Победы – это традиция. У мероприятия есть свой формат и свои ритуалы. Минута молчания, залпы оружия, прием школьников в ряды пионеров. Упор на будущее поколение. Чтобы не забывали, чтобы помнили, чтобы свято чтили. На юбилейном торжественном митинге была заложена капсула с посланием –напутствием потомкам. В связи с коронавирусом решено было провести митинг без ветеранов, чтобы поберечь их здоровье и лишний раз перестраховаться. Однако Александр Иосифович Игнатович, которому в это 9 мая исполнилось 98 лет, не остался дома, а сам пришел на Курган Славы и наблюдал за парадом, который проходил в его честь и в честь тех, кто добыл Победу. Митинг завершился возложением цветов – от руководства района, ветеранов, воинского гарнизона, предприятий и организаций, а также от благодарных мозырян. На митинге были мозыряне, которые по случаю большого праздника устроили небольшой, но яркий песенный флешмоб.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец, Вячеслав Пересыпкин, Вячеслав Приписнов. ТКМ