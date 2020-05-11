Концерт 9 мая в Мозыре

Вечерняя программа Дня Победы проходила на центральной площади. Мозырские солисты, вокалисты и целые коллективы исполняли песни военных лет. Творческое поздравление зрителей с праздником. Непосредственный импровизированный танец маленькой мозырянки под мирным небом и под песню «Дети войны» красноречиво показывает – ради этого воевали и ради этого победили. В начале концерта было немноголюдно, но те, кто пришел, говорили, не могли поступить иначе, ради памяти, священной памяти. Ближе к салюту зрителей становилось все больше: приходили семьями, компаниями. Подпевали артистам, танцевали, а кто-то даже вальсировал. 75 день победы в Мозыре завершился феерично!