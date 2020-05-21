Если вы молоды и в поисках работы на лето – добро пожаловать в студенческие отряды! Запись в них уже началась. И в этом году у мозырян есть сразу три решения вопроса «Как попасть в студотряд?».

Молодежь Мозыря ждут в студенческих отрядах, и уже сегодня предлагают заполнить анкеты на вступление! Сделать это можно тремя способами: позвони по телефону 23-42-65; написав письмо на адрес электронной почты, который вы видите на своих экранах ([email protected]); и самый современный — заполнив онлайн-анкету посредством QR-кода. Ее можно найти в группе ВКонтакте «Молодежь Мозыря/БРСМ». Работа в студенческих отрядах – хороший способ провести лето с пользой и при этом не просить у родителей карманные деньги. В Гомельской области ежегодно формируется несколько видов студотрядов – сервисные, строительные, педагогические, сельскохозяйственные и другие.