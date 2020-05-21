Онлайн-тренинг #AntiCOVID-19

Важную роль в борьбе с covid-19 играют не только врачи и эпидемиологи, но м волонтеры. Они занимаются самыми разными проектами: от профилактической деятельности до доставки продуктов и лекарств пенсионерам. О том, как обучаются волонтеры действиям в условиях пандемии, наш следующий сюжет.

Волонтерский центр «Твори добро» объединяет учащихся разных факультетов Мозырского педагогического университета. Задач и видов деятельности у студентов с горячими неравнодушными сердцами много. Одна из важнейших сегодня – помощь нуждающимся во время пандемии. Знать, как правильно бороться с последствиями covid-19, волонтерам помогает специальное обучение.

У каждого из ребят, которые сейчас проходят обучение по онлайн-программе, свой путь в волонтерство. Примечательно, вчерашние школьники, окунувшись в новую студенческую жизнь, добрые дела не оставляют.

Совместный проект ЮНИСЕФ и Министерства образования #AntiCOVID-19 направлен на повышение информированности и компетенций участников волонтерского движения в учреждениях образования. Подготовленный онлайн-тренинг предоставит компетентную информацию по предупреждению возникновения и распространения случаев вирусных инфекций, позволит сформировать устойчивый алгоритм поведения волонтера во время организации профилактических мероприятий, отработать механизм предупреждения возможных негативных последствий (психологических, социальных), связанных с распространением коронавирусной инфекции. Обучение, к слову, проходят не только студенты, но и преподаватели. Всего – около ста волонтеров по Беларуси, и пять из них – в Мозырском педагогическом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ