Акция «Внимание — дети!». С 25 мая водители обязаны будут двигаться с включенным ближним светом фар днем

С 25 мая водители обязаны будут двигаться с включенным ближним светом фар днем, это способ привлечения внимания к юным участникам дорожного движения.

Учебный год подходит к концу. Впереди самые долгие школьные каникулы. В связи с этим с 25 мая в Беларуси стартует традиционное специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». В светлое время суток водители будут обязаны использовать при движении транспортных средств ближний свет фар. Такая обязанность закреплена в ПДД. Ближний свет фар необходимо включать прежде всего для привлечения внимания маленьких пешеходов к приближающемуся автомобилю. За нарушение данного требования предусмотрен штраф в размере до 2 б.в.