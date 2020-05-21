Штрафные баллы для водителей внесли в новый проект КоАП, идет общественное обсуждение

Введение балльной системы для водителей рассматривалось еще в 2010 году. Тогда в ГАИ высказывали мнение, что в случае внедрения этой системы количество систематических нарушителей уменьшится в разы. В парламенте тогда посчитали, что введение штрафных баллов преждевременно. В 2018 году МВД снова вынесло на общественное обсуждение этот проект. Документ получил предварительное одобрение и был направлен на доработку. В мае 2020 года изменения, предусматривающие введение штрафных баллов за нарушения ПДД, были внесены в проект Кодекса об административных правонарушениях. Так что же собой представляет бальная система для дорожных нарушителей? За совершение административного проступка будет начисляться 1 штрафной балл, значительного административного правонарушения – 2, грубого административного правонарушения – 3 штрафных балла. Начисление штрафных баллов может применяться одновременно с привлечением виновного лица к административной ответственности и наложением на него административного взыскания. К примеру, штрафа. В случае, если в течение года будет накоплено 10 и более штрафных баллов, это будет оцениваться как систематическое нарушение правил дорожного движения и влечет за собой лишение права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев. Также проект КоАП предполагает, что при наложении штрафа за совершение административных правонарушений в части дорожного движения, на лицо, которому начислено шесть и более штрафных баллов, применяется верхний предел штрафа. На данный момент документ, документ, предусматривающий введение штрафной бальной системы, до 27 мая включительно находится на общественном обсуждении, изучить его текст и высказать свое мнение можно на Национальном правовом портале.