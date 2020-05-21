На Мозырском НПЗ возводят азотную станцию

ОАО «Мозырский НПЗ» приступил к строительству азотной станции и воздушной компрессорной №4. Информация Белта. Новая стройплощадка развернулась в северной части территории нефтеперерабатывающего завода. С вводом объектов увеличатся производственные мощности цеха №12 — паровоздухоснабжения. Газообразный азот из атмосферного воздуха будут производить по технологии короткоцикловой адсорбции. «Она позволяет получать азот с чистотой до 99,99%. Кроме того, технология дает возможность вырабатывать азот при низких давлениях без создания криогенных температур и сжиженных продуктов разделения воздуха», — рассказали на Мозырском НПЗ. Станция и компрессорная позволят бесперебойно снабжать азотом высокого и низкого давления, техническим сжатым воздухом технологические установки, входящие в состав будущего комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil). Как сообщалось, комплекс H-Oil на Мозырском НПЗ включает комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация инвестпроекта позволит заметно увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком нефтепродуктов и обеспечить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость проекта — более $1,2 млрд. Его строительство близится к завершению.