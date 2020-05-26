В Беларуси запретят регистрировать браки в присутствии более 10 человек из-за Covid-19

Правительство Беларуси утвердило дополнительные меры по предотвращению распространения Covid-19. Теперь заключение брака и регистрация рождения предполагает в ЗАГСе наличие не более 10 человек. Кроме того, документом устанавливает возможность проведения согласительных совещаний с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи. Также документом временно разрешено получать информацию из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без личного присутствия. Госорганы также смогут согласовывать наименования коммерческих и некоммерческих организаций без личного обращения заявителей. Постановление вступит в силу после официального опубликования и будет действовать до особого решения Совета министров. Полный текст постановления пока не опубликован.