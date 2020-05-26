Госстандарт проверил магазины одежды низких цен Гомельской области: вся продукция с нарушениями

Госстандарт провел рейд по магазинам низких цен, расположенных в Гомельской области. Результаты неутешительны. Вся проверенная одежда была с нарушениями установленных требований. В области работает порядка 30 магазинов, реализующих товары легкой промышленности по низким ценам. С 2019 года проведено более 150 контрольно-надзорных мероприятий в этих объектах торговли. Выявлено 1221 наименование с нарушениями — это 100% проверенной продукции. В числе основных нарушений — отсутствие документов о подтверждении соответствия товаров, обезличенность продукции. Зачастую нет информации о производителе, стране-изготовителе, наименовании продукции, составе ткани, виде материала верха, подкладки и подошвы (для обуви), нет символов по уходу за изделием. Не выдержали испытаний по требованиям безопасности и маркировке отобранные образцы взрослой и детской одежды, предметы домашнего обихода. Причем, выявлены случаи, когда одежда полностью не соответствует заявленному составу, под видом хлопка продается чистая синтетика. это фактическое введение потребителя в заблуждение. Специалисты рекомендуют перед покупкой изучить Реестр запрещенной продукции на сайте Госстандарта. В настоящее время в него включено порядка 2,8 тыс. наименований потенциально опасных товаров