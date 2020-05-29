29 мая состоятся «прямая» линия и прием граждан руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

29 мая с 11.30 до 12.30 в Мозырском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям по улице Шоссейная, 23, состоится прием граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, который проведет заместитель Министра по чрезвычайным ситуация Республики Беларусь генерал-майор внутренней службы Александр Федорович Худолеев. Вопросы можно будет задать по телефону «прямой линии»: 8 (0236) 24-66-73. Предварительная запись на прием граждан осуществляется по телефону: 8(0236) 24-69-44 с 8.00 до 17.00.