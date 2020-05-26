Внимательно прослушайте следующее объявление. Милиция устанавливает личность пожилой женщины.

Сотрудники уголовного розыска Мозырского РОВД устанавливают личность женщины, которая может быть возможным свидетелем происшествия, которое произошло днем 19 мая в магазине «Дары от Зари» по ул. Советской. Если вам что-либо известно о ней, просьба сообщить по номеру мобильного телефона 8- 029- 532-00-30 либо по короткому номеру 102.