Избил незнакомого и забрал его мобильный телефон. В отношении мозырянина завели уголовное дело за совершение хулиганских действий

20 мая около 9 вечера в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД поступило сообщение от 49-летнего жителя Мозыря, о том, что его на улице беспричинно избил неизвестный и забрал мобильный телефон. На место происшествия выбыли сотрудники патрульно-постовой службы милиции. Там они обнаружили разбитую бутылку из-под спиртного и следы крови. В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционерами было установлено, что преступление мог совершить нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 31-летний житель Мозыря. Впоследствии мужчина был задержан по месту жительства. При осмотре квартиры был обнаружен похищенный мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело.