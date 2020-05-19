В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина. Соответствующее постановление Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. В сельской местности, малых городских поселениях, территории вне населенных пунктов выдача наличных держателям банковских карточек через кассовое оборудование, подключенное к системе контроля кассового оборудования, возможна с 5 июня 2020 года. На остальной территории страны – с 1 января 2022 года. Выдавать деньги смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели, реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги. Сумма наличных, которая выдается в рамках одной операции, может составлять не более 5 базовых величин включительно, сейчас эта сумма равна 135 белорусским рублям. Постановление вступает в силу с 5 июня.