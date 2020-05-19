Мозырянин получил 9 лет строгого режима за хранение и перемещение наркотиков через границу

24-летний парень был задержан в декабре прошлого года. На днях он услышал приговор суда.

Вступил в законную силу приговор Мозырского суда в отношении 24-летнего уроженца района. Молодой человек был задержан в декабре прошлого года в ходе реализации оперативной информации. У него было обнаружено и изъято полкилограмма спрессованного смолистого вещества коричневого цвета. Позже эксперты установили – перевозил гашиш. Задержанный приобрел вещество в Санкт-Петербурге, а затем на маршрутном такси привез его в Мозырь для дальнейшего распространения среди своих знакомых. Мозырянина признали виновным в незаконном обороте наркотических веществ и перемещении их через государственную границу. Ему вынесено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима.