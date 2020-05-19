Продолжается отправка призывников. На службу в армию в рамках весеннего призыва-2020 отправятся 70 новобранцев Мозырского, Ельского и Наровлянского районов

Мероприятия весеннего призыва-2020 проходят по плану: в середине мая новобранцы от Мозырского, Ельского и Наровлянского районов отправятся служить в армию.

На службу в армию в рамках весеннего призыва-2020 отправятся 70 новобранцев Мозырского, Ельского и Наровлянского районов. Из-за сложной эпидемиологической ситуации на сборном пункте не проводятся торжественные мероприятия, как это было раньше. Кроме стандартных действий, во время отправки призывников выполняется особый комплекс противоэпидемических мер: первичный опрос, термометрия, осмотр верхних дыхательных путей всех призывников. Особое внимание уделяется соблюдению дистанции, повсеместному применению средств индивидуальной защиты и регулярной обработке рук дезинфицирующими средствами. К учебным воинским частям, где жители региона пройдут «курс молодого бойца», призывники направляются отдельным автобусами для оптимального режима санитарно-эпидемиологического благополучия.