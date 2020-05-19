С 19 по 24 мая 2020 года на дорогах Мозырщины проводится профилактическое мероприятие «Скорость»

Несоблюдение скоростного режима является одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, последствия аварий, произошедших по причине превышения скорости, как правило более тяжкие. С целью укрепления транспортной дисциплины среди участников дорожного движения по соблюдению скоростных режимов при управлении механическими транспортными средствами и снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, с 19 по 24 мая 2020 года на дорогах Мозырского района и города Мозыря отделом ГАИ проводится профилактическое мероприятие «Скорость». Во время проведения мероприятия экипажи дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к местам концентрации ДТП по причине превышения скорости. Госавтоинспекция напоминает! При выборе скоростного режима необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, а также перевозимого груза.