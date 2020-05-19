Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории Гомельской области за 2019 год. Среди лидеров – два представителя Мозырщины

Открытое акционерное общество «Мозырьпромстрой» и совхоз-комбинат «Заря» — победители областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Итоги ежегодного соревнования подвели в десяти номинациях: от организаций промышленности до учреждений социальной защиты. В двух отраслях – строительной и сельскохозяйственной, — лучшими в Гомельской области признаны представители нашего района. Напомним, охрана труда – понятие довольно объемное. Оно отражено не только в коллективном договоре, но и в других, в том числе нормативных документах. Именно от охраны труда, вернее от соблюдения необходимого перечня инструкций, зависит и производственный травматизм, и выдача спецодежды, и нормирование рабочего дня. Вопросам охраны труда внимание уделяется на самых разных уровнях. Многое делается для улучшения условий и усиления безопасности рабочего процесса и в Мозырском районе. Работают комиссии по профилактике травматизма, мобильные группы, проводятся мониторинги.