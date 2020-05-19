Научить детей безопасному поведению дома, на улице, на природе. Эстафета педагогического мастерства на базе ясли-сада №9

Научить детей безопасному поведению дома, на улице, на природе. В мозырском образовании начинают этому обучать с раннего детства, причем делают это креативно и в доступной для дошколят форме. На базе ясли-сада №9 работает районный центр основ безопасности жизнедеятельности. Здесь прошла эстафета педагогического мастерства. В рамках мероприятия педагоги дошкольного образования презентовали свои авторские игры на знания правил дорожного движения.

Хендмейд, который не только ярко и красочно выполнен, но имеет практическую пользу. Это авторское интерактивное пособие «Мой безопасный Мозырь» – гордость ясли-сада № 9. По нему ребята в игровой форме учатся безопасному поведению. Причем различного рода ситуации прорабатываются до деталей. Не открывать дверь незнакомцам, не высовываться из окон, при пожаре ни в коем случае не прятаться, а ползком стараться покинуть помещение, не играть с феном в ванной. На базе этого дошкольного учреждения работает районный ресурсный центр основ безопасной жизнедеятельности. К этому аспекту воспитания здесь подходят не просто серьезно. За яркими игровыми стендами и стихами для детей кроется кропотливый труд взрослых. Педагоги собирают информацию, перерабатывают ее в доступную для ребят форму, а еще систематизируют эти знания и охотно делятся ее с коллегами.

Нынешняя эстафета педагогического мастерства проходит при малой зрительной аудитории, меры предосторожности в связи с эпидситуацией. Однако презентация авторских работ мозырских педагогов дошкольных учреждений не потеряло свою красочность. В этот раз тема мероприятия – знание правил дорожного движения. Как переходить дорогу, где кататься на велосипеде и другие нюансы дорожного поведения сотрудники детских садов облачили в форму игры. У каждого дошкольного учреждения получился свой интересный и полезный квест.

Традиционно в процессе образования есть два субъекта «педагог –родитель» и один любознательный познающий мир объект – это ребенок. Постоянно прорабатывать ситуации, рассказывать о последствиях, показывать личным примерам. Центр основ безопасной жизнедеятельности ясли-сада №9 всегда готов предложить свою помощь. Это открытая структура, готовая делится своими навыками со всеми желающими. Поэтому свои наработки центр регулярно выкладывает в соцсети.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ